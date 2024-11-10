"الغذاء والدواء": الكركم مضادّ للأكسدة ويساعد على تخفيف أعراض التهاب المفاصل

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن عشبة الكركم المعروفة علميًّا باسم "Curcuma longa" تحمل قيمة عالية وفوائد عديدة.
وقالت: إن "الكركم" يعدُّ مضادًّا للأكسدة، ويساعد على تخفيف الأعراض المصاحبة لالتهاب المفاصل.
ونصحت "الهيئة" بعدم تجاوز الجرعة الإجمالية من مسحوق الكركم في اليوم الواحد والمقدرة "0.5 إلى 1 جرام" موزعة على ثلاث جرعات صغيرة بين الوجبات.
وأوضحت أن الكركم قد يتعارض مع كلٍّ من أدوية سيولة الدم مثل الأسبرين، إضافة إلى أدوية الضغط.
كما أوصت "الغذاء والدواء" بتجنب استخدام الكركم علاجًا لمدة متواصلة أكثر من ستة أسابيع؛ لاحتمالية تسبُّبه في آلام في المرارة والمعدة، أو استخدامه بجرعات علاجية في حالات التهاب المرارة لاحتمال حدوث مضاعفات، أو علاجًا في حالة الحمل لاحتمال تأثيره على الرحم.
وأكدت "الهيئة" أن الأعشاب من الموادّ التي ينبغي استخدامها بحذر كأي مادة أخرى ذات استخدام علاجي.
كما تنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامها؛ إذ إنها قد تتعارض مع بعض المستحضرات الدوائية أو المنتجات الغذائية.
يذكر أن "الغذاء والدواء" تتيح للمستهلكين إمكانية الوصول المباشر لقائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظور بيعها، عبر موقعها الرسمي من خلال الرابط