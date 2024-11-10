"الغذاء والدواء": الكركم مضادّ للأكسدة ويساعد على تخفيف أعراض التهاب المفاصل

كما أوصت "الغذاء والدواء" بتجنب استخدام الكركم علاجًا لمدة متواصلة أكثر من ستة أسابيع؛ لاحتمالية تسبُّبه في آلام في المرارة والمعدة، أو استخدامه بجرعات علاجية في حالات التهاب المرارة لاحتمال حدوث مضاعفات، أو علاجًا في حالة الحمل لاحتمال تأثيره على الرحم.