"أفكر إني أذبح نفسي".. رد قاطع من "النمر" يتفاعل به مع حالة اكتئاب خطيرة

وتفاعل "النمر"؛ اليوم مع حالة أحد المتابعين على حسابه بـ"تويتر" يتناول عقاراً مضاداً للاكتئاب ويشعر بين الحين والآخر برغبة في الانتحار، مطالباً إياه بضرورة التواصل مع الطبيب المتابع للحالة فوراً، أو عبر رقم هاتف دعم الاستشارات النفسية: (920033360).