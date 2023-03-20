"أفكر إني أذبح نفسي".. رد قاطع من "النمر" يتفاعل به مع حالة اكتئاب خطيرة

نبّه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ لضرورة التواصل الدائم مع الطبيب النفسي المعالج لحالات الإصابة بالاكتئاب التي تستلزم تناول أدوية مضادة، خاصة في حال زادت تأثيراته الجانبية.
وتفاعل "النمر"؛ اليوم مع حالة أحد المتابعين على حسابه بـ"تويتر" يتناول عقاراً مضاداً للاكتئاب ويشعر بين الحين والآخر برغبة في الانتحار، مطالباً إياه بضرورة التواصل مع الطبيب المتابع للحالة فوراً، أو عبر رقم هاتف دعم الاستشارات النفسية: (920033360).
وكان المتابع قد أرسل استفساراً يقول فيه: "دكتور أنا آخذ ساليباكس علاجاً للاكتئاب وأفكر دائماً إني أذبح نفسي، أو أموّت نفسي، ما أحب الحياة"؛ ما استدعى تدخل "النمر"؛ بردٍ قاطعٍ بضرورة التواصل الفوري مع الطبيب.