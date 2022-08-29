تنصح بهذا الفحص.. طبيبة: هذه أوضح علامات سرطان الغدة الدرقية

وتشير الأخصائية، إلى أن خطر تطور سرطان الغدة الدرقية يزداد لدى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من نقص اليود، والتعرض للإشعاع وتضخم عقد الغدة الدرقية ووجود أورام خبيثة أخرى.