ابتكار جديد.. مادة "هلامية حيوية" تعالج أضرار النوبات القلبية!

ابتكر علماء، مادةً هلامية حيوية جديدة تُحقَن في الوريد، لشفاء أضرار الأزمة القلبية من الداخل إلى الخارج، وتبدأ في العمل لحظة نقلها بالكامل إلى المريض.
وأزال العلماء في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، جزيئات كبيرة من الهلام المائي (hydrogel)، وقاموا بتخفيفها بالماء لجعلها مادة قابلة للحقن. وبمجرد الحقن، يرتبط العلاج بالخلايا، ويسد الفجوات ويسرّع التئام الأوعية الدموية.
وتم اختبار هذا الابتكار على القوارض والخنازير؛ حيث نجح في إصلاح الأضرار التي لحقت بالقلب وتقليل الالتهاب. والآن يتطلع الباحثون لبدء التجارب البشرية في غضون عام إلى عامين.
ووفق "سكاي نيوز عربية" قالت كارين كريستمان، مهندسة الهندسة الحيوية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو: يعتقد الفريق أنه يمكن أن يعالج المريض "فور إصابته بنوبة قلبية؛ لمحاولة إنقاذ بعض الأنسجة وتعزيز التجدد".
ويقوم الفريق بتطوير المادة الحيوية لأكثر من عقد من الزمان.
وبفضل النتائج الناجحة، يخطط الفريق للحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء دراسة على البشر؛ مما يعني أن الاختبار يمكن أن يبدأ بعد عام أو عامين من الآن.