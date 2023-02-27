ابتكار جديد.. مادة "هلامية حيوية" تعالج أضرار النوبات القلبية!

وبفضل النتائج الناجحة، يخطط الفريق للحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء دراسة على البشر؛ مما يعني أن الاختبار يمكن أن يبدأ بعد عام أو عامين من الآن.