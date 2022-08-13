تعرف على الطُرق الصحيحة لطرد السموم من جسم الإنسان

وأوضح "الصحة الخليجي" أن عملية طرد السموم في جسم الإنسان الطبيعي تكون بطرق مختلفة منها: الكلى حيث تقوم بفلترة الدم من السموم والفضلات، وأيضًا الأمعاء الغليظة تطرد السموم بعملية الإخراج، وأيضًا عن طرق الغدد العرقية التي من خلالها يتم إفراز السوائل الزائدة والأملاح، كما أن للكبد دورًا مهمًا في طرد السموم بتكسيرها في الجسم ليتم تصفيتها من الدم، وأخيرًا عن طريق الرئتين حيث يتم طرد ثاني أكسيد الكربون.