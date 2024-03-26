تحذير طبي.. أمراض خطيرة تسبّبها الحيوانات الأليفة: داء الكلب والطاعون وأكثر!

وأضاف: "أخطر ما في الحيوانات هي الإفرازات والبراز والبول، فقد تحوي هذه الإفرازات مسبّبات الأمراض، من بين الحيوانات التي قد تشكل خطورة عند وجودها في المنزل هي جراء الكلاب والقطط الصغيرة، السبب هو سلوكها في أثناء اللعب؛ فهي قد تعض أو تخدش الشخص، وتسبّب له انتقال العدوى، لذلك فجميع الحيوانات التي نريد أن نربيها في المنزل، بما فيها أسماك الزينة يجب أن تخضع لفحوصات طبية وبيطرية دورية"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".