أفكار انتحارية وإيذاء.. "الأدوية الأوروبية" تدرس الآثار السلبية لبعض عقاقير التنحيف

وتتولى وكالة الأدوية الأوروبية مراجعة البيانات المرتبطة بالمخاطر التي تُحدثها هذه الأدوية؛ منها دفع الأشخاص للتفكير في الانتحار أو إيذاء أنفسهم، ومن بين العقاقير أوزمبيك (سيماغلوتايد)، وسكسندا (ليراغلوتايد)، وويغوفي (سيماغلوتايد).