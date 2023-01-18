12 نصيحة لتقليل احتمال الإصابة بالخرَف

وأوضح "شوت": "نعمل الآن على تطوير قاعدة أدلة منطقية لما لا يقل عن 12 عاملًا قابلًا للتعديل. من الضروري أن نفعل كل ما في وسعنا، كأفراد ومجتمع، لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف".