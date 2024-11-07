يجب طلب الطوارئ.. طبيب باطنة: هذا هو معدل نبضات القلب الذي يهدد الحياة

أعلن الطبيب الروسي الدكتور أندريه كوندراخين أخصائي أمراض الباطنية، أن معدل نبضات القلب دون 45، وأكثر من 130 نبضة في الدقيقة يشكل خطورة على الحياة.
ووفقًا له يُعتبر المعدل الطبيعي لضربات القلب من 55 إلى 80 نبضة في الدقيقة.
وحسب موقع "غازيتا رو- gazeta.ru" يشير "كوندراخين" إلى أنه إذا وصل النبض إلى 130 نبضة في الدقيقة، يجب طلب الطوارئ الطبية؛ لأن النبض يعتبر مرتفعًا ولا يعمل القلب بكفاءة، ويعمل بسرعة مما يمنع ضخ الدم، وبسبب هذا العبء الكبير قد يحدث احتشاء عضلة القلب.
ووفقًا له، ليس نبض القلب المنخفض أقل خطورة؛ حيث يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي وحتى إلى توقف القلب (سكتة قلبية).
ويقول: "إذا انخفض معدل ضربات القلب إلى 45 نبضة وأقل يجب استدعاء سيارة الإسعاف؛ لأن القلب يعمل ببطء شديد مما يؤدي إلى نقص تدفق الدم في الأوعية الدموية؛ حيث يبدو الشخص في حالة ذهول، وتعاني أنسجة وأعضاء وأجهزة جسمه من نقص الأكسجين بسبب قلة إمدادات الدم؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوعي وحتى السكتة القلبية".
من جانبه يشير الدكتور رومان كوليشوف، رئيس قسم الرعاية الصحية المنزلية، إلى أن نبض القلب أقل من 60 أو أكثر من 90 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة، قد يشير إلى مشكلة صحية.