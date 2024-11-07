يجب طلب الطوارئ.. طبيب باطنة: هذا هو معدل نبضات القلب الذي يهدد الحياة

وحسب موقع "غازيتا رو- gazeta.ru" يشير "كوندراخين" إلى أنه إذا وصل النبض إلى 130 نبضة في الدقيقة، يجب طلب الطوارئ الطبية؛ لأن النبض يعتبر مرتفعًا ولا يعمل القلب بكفاءة، ويعمل بسرعة مما يمنع ضخ الدم، وبسبب هذا العبء الكبير قد يحدث احتشاء عضلة القلب.