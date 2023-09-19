5 أسباب و5 أعراض و3 سبل للوقاية.. "الصحة" تعرّف بالجفاف وتحذّر منه

دعت وزارة الصحة، إلى الابتعاد عن أعراض الجفاف، مشيرة إلى أن بوابة الابتعاد عن الجفاف هي شرب الماء.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على منصة "إكس"، أن "الجفاف وقلة شرب الماء هما فقدان الجسم للماء أكثر مما يتناول".
وأشارت إلى أن أعراض الجفاف "الشعور بالعطش، والشعور بالتعب، وجفاف الفم والشفاه والعينين، وبول أصفر داكن ورائحة قوية، والتبول قليلاً".
وعن أسباب الجفاف، أوضحت "الصحة" أن "الحمّى وفرط التعرق، والقيء، والإسهال، والتبول الزائد" من أسباب الجفاف.
وبيّنت أن للوقاية من الجفاف ينبغي "شرب الماء عند الشعور بأي أعراض، وتناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل الفواكه والخضراوات، والمحافظة على شرب كمية كافية من الماء يومياً".