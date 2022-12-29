احذر من "البرد القارس".. "النمر": سبب لارتفاع الضغط ونبضات القلب!

وأوضح "النمر"، في رده على استفسار سائل يقول: "دكتور خالد معي خفقان من بعد تعرض للبرد في الفجر، وأنا مريض ضغط، ما هي الأسباب؟ وهل في خطورة أم لا؟"، أن "التعرض للبرد القارس من أسباب ارتفاع الضغط ونبضات القلب".