احذر من "البرد القارس".. "النمر": سبب لارتفاع الضغط ونبضات القلب!

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من التعرض للبرد القارس، مشيراً إلى أن مثل هذا التعرض قد يكون سبباً من أسباب ارتفاع نبضات القلب والضغط.
وأوضح "النمر"، في رده على استفسار سائل يقول: "دكتور خالد معي خفقان من بعد تعرض للبرد في الفجر، وأنا مريض ضغط، ما هي الأسباب؟ وهل في خطورة أم لا؟"، أن "التعرض للبرد القارس من أسباب ارتفاع الضغط ونبضات القلب".
وأوضح، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "لذلك يجب قياس الضغط والنبض عند حدوث مثل تلك الأعراض".
وأوضح النمر: القلب يتحمل العبء الأكبر في توزيع الحرارة على جسم الإنسان في الشتاء القارس لذلك يجب أن تهتم به من خلال:
١.التدفئة المناسبة ومنها تغطية الرأس والأطراف: اليدين والقدمين.
٢. شرب السوائل الدافئة.
٣. ممارسة الرياضة في جو معتدل (درجة ٢٥ في غرفة، نادي، مول...إلخ).
٤.إحذر مما يوجِب الغُسْلَ.