"دراسة": إضافة المغنيسيوم لمياه التحلية يُعزز مقاومة الأنسولين لمرضى السكري

كشفت دراسة علمية أجرتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن إضافة عنصر المغنيسيوم في مياه الشرب يُساعد مرضى السُكري على تحسين مستوى التحكم في نسبة السُكر بالدم، كما أنه يلعب دورًا رئيسًا في تنظيم عمل الأنسولين داخل الخلايا، إضافة لمساهمته في خفض مضاعفات السُكر على المدى الطويل.
وتتمتع الدراسة، التي تعد الثانية للمؤسسة في مجلة (Nature) العلمية، والأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، في مجال دعم الأبحاث الطبية في مواجهة أمراض السكري، بأهمية كبيرة نظرًا لأنها تفتح الباب واسعاً أمام مراجعة معايير مياه التحلية الدولية، والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في دعمها بالمعادن والأملاح المهمة، ومن ثمَ تطوير استراتيجيات للصحة العامة تُمكن من تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، خاصة في ظل تراوح نسبة من يعانون نقص المغنيسيوم بين 25-40% من سكان العالم، وبلوغ نسبة نقص استهلاكه اليومي في المملكة 30%، في ذات الوقت التي تتجاوز فيه معدلات الإصابة بالسكر 6 ملايين نسمة.
واعتمدت الدراسة على إضافة عنصر المغنيسيوم إلى مياه التحلية لمعرفة مدى تأثيره على معدل مقاومة الأنسولين ومؤشرات السكر، وذلك بالتطبيق على 230 مريض سُكري، منهم 107 ذكور مقابل 123 من الإناث، بعد أن قُسموا إلى ثلاث مجموعات، حيث حُرمت المجموعة الأولى من إضافة عنصر المغنيسيوم، وحصلت المجموعة الثانية على 20 ملجم/ لتر مغنيسيوم في مياه الشرب المُخصصة لهم، فيما كان نصيب المجموعة الثالثة 50 ملجم/ لتر من المغنيسيوم.
وأظهرت الدراسة أثر التحسن الكبير الذي طرأ على المجموعة التي تناولت كمية كافية وعالية من المغنيسيوم، مقارنة بالمجموعة التي تناولت مياه خالية من المغنيسيوم، وهو ما يتطابق مع الدراسات الأوروبية والأمريكية السابقة، غير أن هذه الدراسة تُسلط الضوء أكثر على أثر هذه الأملاح المهمة وتطبيقاتها الفاعلة في عالم الطب والعناية المركزة والطوارئ، خاصة في ظل احتياج الإنسان اليومي من المغنيسيوم لما يتراوح بين 300-400 ملجم.
وتستخلص "التحلية" المغنيسيوم من مياه الرجيع الملحي بمعدل يصل إلى 85% مع رفع نسبة تركيزه من 1400 ملجم/لتر إلى 7000 ملجم/لتر، عبر أول منظومة تجارية في العالم تعمل باستخدام تقنية النانو لإنتاج المغنيسيوم، وضخه في المياه المنتجة للمساهمة في تعزيز الصحة ورفع جودة الحياة، فيما تمضي أحدث تجاربها البحثية والتطبيقية بشكل حثيث لانتزاع هيدروكسيد المغنيسيوم الصلب عالي النقاوة بما يعادل 99 %، لتحويله بعد ذلك إلى أكسيد المغنيسيوم، ومن ثم إلى المغنيسيوم الصلب عالي النقاوة، وهو ما سيدعم إلى جانب فوائد إضافته في مياه التحلية.
يذكر أن التحليل الكيميائي لمياه زمزم، أظهر احتواءها على كميات عالية من عنصر المغنيسيوم تُعادل 80 ملجم/لتر، مما يجعل من الخصائص الكيميائية للمياه المستخدمة في هذا البحث على مقربة من مياه زمزم، لكونها تحتوي على كميات من عنصر المغنيسيوم تُقدر بـ 50 ملجم/لتر.