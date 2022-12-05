"دراسة": إضافة المغنيسيوم لمياه التحلية يُعزز مقاومة الأنسولين لمرضى السكري

وتتمتع الدراسة، التي تعد الثانية للمؤسسة في مجلة (Nature) العلمية، والأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، في مجال دعم الأبحاث الطبية في مواجهة أمراض السكري، بأهمية كبيرة نظرًا لأنها تفتح الباب واسعاً أمام مراجعة معايير مياه التحلية الدولية، والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في دعمها بالمعادن والأملاح المهمة، ومن ثمَ تطوير استراتيجيات للصحة العامة تُمكن من تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، خاصة في ظل تراوح نسبة من يعانون نقص المغنيسيوم بين 25-40% من سكان العالم، وبلوغ نسبة نقص استهلاكه اليومي في المملكة 30%، في ذات الوقت التي تتجاوز فيه معدلات الإصابة بالسكر 6 ملايين نسمة.