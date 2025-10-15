توصيات علمية جديدة: الكيوي والألياف بديلاً عن الأدوية لعلاج الإمساك المزمن

في خطوة لافتة، أصدرت الجمعية البريطانية لأخصائيي التغذية أول إرشادات علمية من نوعها توصي بعلاج الإمساك المزمن عبر النظام الغذائي بدلاً من الاعتماد على الأدوية.
وأوضحت الجمعية، بحسب تقرير نشره موقع "NBC News"، أن الكيوي وبعض المكملات الغذائية، مثل الألياف والبروبيوتيك، يمكن أن تخفف أعراض الإمساك المزمن الذي يُصيب نحو 16% من البالغين حول العالم.
وأكدت الباحثة الرئيسية في الدراسة، إيريني ديميدي، من كلية كينجز في لندن، أن الإرشادات السابقة كانت تفتقر للتوصيات الغذائية وتعتمد بشكل مفرط على الأدوية، مضيفة: "أدركت أن هناك فجوة واضحة في التوجيهات الغذائية، وهو ما سعينا إلى معالجته".
ما هو الإمساك المزمن؟
يُعرف الإمساك المزمن بأنه عدد حركات أمعاء أقل من ثلاث مرات أسبوعيًا لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، وغالبًا ما يترافق مع براز صلب، وألم في المعدة، وقد يصل إلى القيء في الحالات الشديدة.
وتُسجل الولايات المتحدة وحدها أكثر من 2.5 مليون زيارة طبية سنويًا بسبب هذا الاضطراب الهضمي.
توصيات غذائية مدعومة بالدليل
تضمنت الإرشادات الجديدة مجموعة من التوصيات أبرزها:
مكملات الألياف: تناول أكثر من 10 غرامات يوميًا من مكملات مثل السيليوم، مع زيادة تدريجية للجرعة لتجنب الأعراض الجانبية.
البروبيوتيك: أنواع معينة مثل العصية اللبنية قد تُساعد في تخفيف الأعراض لدى بعض المرضى.
أكسيد المغنيسيوم: تناول ما بين 0.5 إلى 1.5 غرام يوميًا يُساهم في تحسين حركة الأمعاء ويقلل من الانتفاخ.
الكيوي: تناول ثلاث حبات يوميًا (بقشرها أو دون) يُحسن وتيرة التبرز، رغم عدم تأثيره الكبير على القوام.
الماء الغني بالمعادن: شرب نصف لتر إلى 1.5 لتر يوميًا يُساهم في التخفيف من الأعراض بفضل محتواه من المغنيسيوم الطبيعي.
وأكد الدكتور ويليام تشي، من جامعة ميشيغان، أن التوصيات الجديدة تُقدم بديلاً غذائيًا فعالًا ومبنيًا على أدلة علمية، في وقت ظلت فيه الأبحاث تركز لسنوات على الأدوية فقط.