دراسة حديثة: الوحدة تغيّر الشخصية وتؤثر في الدماغ والمناعة وحتى طبيعة الأحلام

كما أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن استجابة الأشخاص الوحيدين للمحيط الاجتماعي تختلف بشكل ملحوظ، حيث يتعامل الدماغ مع الأصدقاء وحتى الشخصيات الخيالية بنفس الطريقة تقريبًا، ما يجعل الحدود بين الروابط الحقيقية والزائفة غير واضحة.