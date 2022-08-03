للتغلب على "إدمانه".. طبيبة توضح فوائد "الملح من دون ملح"!

وقالت، "أجرينا دراسة على مستقبلات التذوق عند البشر. وتبين أن بعض الناس يتكيفون مع الملح ويعتبرونه محفزاً للمذاق. هؤلاء يعانون من شبه الإدمان على الملح. لذلك يزيدون كمية الملح المستهلكة باستمرار، من أجل تحفيز مستقبلات التذوق في اللسان. ويلاحظ أنهم قبل تذوقهم للطعام يضيفون إليه كمية من الملح، لأنهم يعتقدون أن الطبق غير مالح بالمستوى المطلوب".