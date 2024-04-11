احذر "صدمة المعدة".. 3 عادات غذائية غير صحية يجب تجنبها في العيد

- يجب عدم الإسراف في تناول الطعام والتحكم جيدًا فيما نأكل خلال الوجبات، كما يجب الحرص حيث إن العادات الغذائية تتغير بشكل كبير عقب شهر رمضان، لذا يجب الانخراط ببطء للعودة إلى الروتين العادي بدلًا من حدوث صدمة للمعدة قد تضر بصحة الجهاز الهضمي.