جلطة في قصة.. "النمر" يحذر من التراخي في الاستجابة لنداء شريك العمر فجرًا

وحذر "النمر" من إهمال ارتفاع الدهون الثلاثية، مشيرًا إلى أن "ارتفاعها يزيد من نسبة حدوث تضيق شرايين القلب، وإذا زادت على 800 ملغ/ دسل فَمِنَ الممكن أن تسبب التهابًا حادًا في البنكرياس أو انسداد أحد شرايين شبكية العين، (المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية أقل من 150 ملغ/دسل)".