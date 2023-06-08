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جلطة في قصة.. "النمر" يحذر من التراخي في الاستجابة لنداء شريك العمر فجرًا
أكد أن "إهمال ارتفاع الدهون الثلاثية يزيد من نسبة حدوث تضيق شرايين القلب"
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من التراخي في استجابة أحد الزوجين لنداء شريك العمر إذا ما طلب منه إسعافه إلى المستشفى فجرًا.
وقال "النمر"، عبر حسابه على "تويتر"، راويًا واقعة لزوجين: "قبل الفجر بساعة أيقظته زوجته من النوم ليذهب بها للمستشفى؛ لأن معها ألمًا في صدرها، فقال لها: (نومي ما فيك إلا العافية)، ثم استدعت الإسعاف وكانت تعاني من جلطة".
وأضاف: "إذا قال لك شريك العمر اذهب بي للمستشفى، فاذهب به فورًا دون تردد".
وحذر "النمر" من إهمال ارتفاع الدهون الثلاثية، مشيرًا إلى أن "ارتفاعها يزيد من نسبة حدوث تضيق شرايين القلب، وإذا زادت على 800 ملغ/ دسل فَمِنَ الممكن أن تسبب التهابًا حادًا في البنكرياس أو انسداد أحد شرايين شبكية العين، (المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية أقل من 150 ملغ/دسل)".