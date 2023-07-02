"سعود الطبية" تنصح باتباع هذه الإرشادات لمنع حوادث غرق الأطفال

وشدّدت بأن قواعد السلامة التي يجب على الطفل معرفتها عند السباحة تتمثل في عدم السباحة بمفرده، وعدم دفع الآخرين أو القفز أثناء السباحة، وعدم الغوص حتى يتم التأكّد من عمق الماء، والتأكّد من عدم وجود أي مخاطر تحت الماء، ومعرفة ما يجب فعله في حالة الطوارئ.