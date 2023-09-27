متر ونصف.. "الخضيري": أبعدوا الأجهزة الإلكترونية عنكم عند الجلوس أو النوم

نصح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ بإبعاد الأجهزة الإلكترونية عن الجسم في حالة الجلوس أو النوم لمسافة متر أو متر ونصف على الأقل لتخفيف التوتر الناتج عن الذبذبات الكهرومغناطيسية الذي تسبّبها.