القهوة ضد أكثر أنواع السرطان فتكًا.. دراسة جديدة تكشف نتائج مذهلة

وقالت رئيسة فريق البحث، إلين كامبمان، وهي أستاذة التغذية والأمراض بجامعة فاغينينغين بهولندا، إن "المرض يعود لدى واحد من كل 5 أشخاص تم تشخيص إصابتهم به، ويمكن أن يكون قاتلاً".