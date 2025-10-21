دراسة أسترالية تكشف سبب سماع مرضى الفصام لأصوات

وأوضح ويتفورد: “الكلام الداخلي هو الصوت الذي يروي أفكارك بصمت... أظهرت النتائج أن الدماغ يخفض نشاط القشرة السمعية عند توقع الكلام الداخلي، لكن المرضى الذين يعانون هلوسات أظهروا استجابة عكسية”. فعندما تطابق الكلام المتخيل مع الأصوات الخارجية، تفاعلت أدمغتهم بقوة أكبر، ما يشير إلى خلل في آلية التنبؤ الدماغية.