دراسة أسترالية تكشف سبب سماع مرضى الفصام لأصوات

كشفت دراسة أسترالية نُشرت في مجلة نشرة الفصام أن الهلوسات السمعية لدى مرضى الفصام قد تنشأ من فشل الدماغ في تمييز الكلام الداخلي، ما يجعله يفسره على أنه أصوات خارجية.
ووفقًا لتقرير نُشر اليوم الثلاثاء على موقع ميديكال إكسبريس، أجرى البحث فريق من جامعة نيو ساوث ويلز بقيادة البروفيسور توماس ويتفورد، من خلال قياس نشاط الدماغ لـ142 مشاركًا (55 مريضًا يعانون هلوسات حديثة، و44 مريضًا دون هلوسات، و43 سليمًا) باستخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG).
وأوضح ويتفورد: “الكلام الداخلي هو الصوت الذي يروي أفكارك بصمت... أظهرت النتائج أن الدماغ يخفض نشاط القشرة السمعية عند توقع الكلام الداخلي، لكن المرضى الذين يعانون هلوسات أظهروا استجابة عكسية”. فعندما تطابق الكلام المتخيل مع الأصوات الخارجية، تفاعلت أدمغتهم بقوة أكبر، ما يشير إلى خلل في آلية التنبؤ الدماغية.
وتدعم الدراسة نظريةً قديمة تُرجع الهلوسات إلى اعتقادٍ خاطئٍ بأن الكلام الداخلي صوتٌ قادم من الخارج، وتُعد أول دليلٍ عصبي مباشر من دراسة الدماغ على صحة هذه النظرية.
وأضاف ويتفورد: “هذا النهج قدّم أقوى اختبار للنظرية... وقد يفتح الباب لتشخيصات جديدة عبر فحوصات الدم أو المسح الدماغي لتحديد الأفراد المعرّضين للخطر قبل تطوّر الذهان”.
ويُعدّ هذا الكشف خطوةً نحو فهمٍ أعمق لأسباب الفصام، حيث أكد الباحث أن “التشخيص الدقيق للأسباب الطبيعية للأعراض ضروري لتطوير علاجات فعّالة”.