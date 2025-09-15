"الخضيري" يحسم الجدل: لا ترمِ الخضار الذابلة.. ما زالت صالحة!

وأوضح "الخضيري" أن الذبول ينتج عن فقدان الثمرة أو الورقية جزءًا من السوائل التي تمنحها التماسك والصلابة، وهو ما لا يُعد فسادًا غذائيًا، ما لم يصحبه تغير في اللون أو الطعم أو ظهور فطريات.