"الخضيري" يحسم الجدل: لا ترمِ الخضار الذابلة.. ما زالت صالحة!

في توضيح علمي لواقع كثير من الأسر، أكد الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أن الخضار والفواكه الذابلة لا تُعدّ تالفة أو متعفنة، بل تبقى صالحة للاستهلاك الآدمي ما لم تظهر عليها علامات العفن أو الروائح الكريهة.
وأوضح "الخضيري" أن الذبول ينتج عن فقدان الثمرة أو الورقية جزءًا من السوائل التي تمنحها التماسك والصلابة، وهو ما لا يُعد فسادًا غذائيًا، ما لم يصحبه تغير في اللون أو الطعم أو ظهور فطريات.
وأشار إلى أن البطاطس التي تُظهر براعمًا لا تزال صالحة للأكل أيضًا، مشيرًا إلى أن بعض الدول تستخدم هذه البراعم في إعداد السلطات أو الشوربات الورقية.
ونصح الخضيري بعدم الإسراف في التخلص من الخضار أو الفواكه الذابلة، والتأكد من سلامتها قبل الحكم عليها بأنها غير صالحة، في خطوة تسهم في تقليل الهدر الغذائي وتعزيز الوعي الاستهلاكي.