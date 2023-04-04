"السبعي": تناول الأسماك لا يسبب العطش في الصيام إلا في هذه الحالة

كشف متخصص في التغذية مصداقية المعلومات المتداولة حول تسبب تناول الأسماك على مائدتي السحور والإفطار في العطش الشديد أثناء الصيام، مقدمًا نصيحة حول أهمية شرب مقدار كافٍ من المياه يوميًا.
وتفصيلاً، أوضح رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، حسن السبعي أن ما يشاع حول تسبب تناول الأسماك في العطش الشديد غير دقيق، مبينًا أن ذلك يعود بحسب مقياس الملح أثناء الطبخ، فعامل الملح هو المسبب للعطش وليس تناول الأسماك بشكل مطلق.
وأوصى السبعي بشرب المياه بشكل مستمر طوال الليل حتى لا يتأثر نتيجة الظمأ خلال فترة الصيام، ولابد من شرب ثمانية أكواب يوميًا، أو ما يصل إلى ثلاثة لترات من المياه .