"السبعي": تناول الأسماك لا يسبب العطش في الصيام إلا في هذه الحالة

وتفصيلاً، أوضح رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، حسن السبعي أن ما يشاع حول تسبب تناول الأسماك في العطش الشديد غير دقيق، مبينًا أن ذلك يعود بحسب مقياس الملح أثناء الطبخ، فعامل الملح هو المسبب للعطش وليس تناول الأسماك بشكل مطلق.