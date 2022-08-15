"التلوث الخلطي".. "الغذاء والدواء" تُحَذر من ملامسة الأطعمة الخام للأغذية الجاهزة

ولتجنب التلوث الخلطي، نَصَح "الحارثي" باتباع عدد من الخطوات منها تخصيص أدوات تجهيز للأغذية الخام، وأخرى لتلك الجاهزة للطعام، واستخدام أدوات نظيفة ومعقمة للتجهيز وغسيل اليدين جيدًا قبل البدء بعملية تحضير الطعام والمحافظة على نظافة وتعقيم الأسطح الملامسة للغذاء، وتحضير الغذاء الجاهز للأكل قبل الخام، وحفظ الأغذية الخام وتلك الجاهزة للأكل منفصلة عن بعضها.