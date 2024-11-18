لضمان فعاليتها وتحقيق الشفاء الأمثل.. 5 نصائح لتناول المضادات الحيوية يؤطرها "صحي القصيم"

وتابع "صحي القصيم"، أن إتمام مدة العلاج، كما وصفها الطبيب حتى عند الشعور بتحسُّن أمرٌ مهمٌ؛ محذراً من مضاعفة الجرعة لتعويض أي نقصٍ في الجرعات السابقة، وعدم تناول الجرعة السابقة في حال كان موعد التالية قريباً.