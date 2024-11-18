لضمان فعاليتها وتحقيق الشفاء الأمثل.. 5 نصائح لتناول المضادات الحيوية يؤطرها "صحي القصيم"

حثَّ تجمُّع القصيم الصحي على ضرورة الالتزام بمجموعة من الإرشادات عند تناول المضادات الحيوية؛ لضمان فعاليتها وتحقيق الشفاء الأمثل.
وقال التجمُّع، لضمان فعالية #المضادات_الحيوية عند الاستخدام، التزم بالجرعات الموصوفة، وأكمل مدة العلاج بالكامل حتى لو شعرت بالتحسُّن.
وأضاف، أن تناول جرعة المضادات الحيوية طبقاً للخطة العلاجية ووصف الطبيب خطوة مهمة، مشدداً على أنه في حال تجاوز موعد الجرعة المحددة يتم أخذها في أيّ وقت.
وتابع "صحي القصيم"، أن إتمام مدة العلاج، كما وصفها الطبيب حتى عند الشعور بتحسُّن أمرٌ مهمٌ؛ محذراً من مضاعفة الجرعة لتعويض أي نقصٍ في الجرعات السابقة، وعدم تناول الجرعة السابقة في حال كان موعد التالية قريباً.