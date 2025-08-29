مفاجأة سارة لمحبي اللحوم.. دراسة: البروتينات الحيوانية قد تحمي من السرطان

في مفاجأة سارة لمحبي اللحوم، كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماكماستر الكندية أن أكل اللحوم لا يرتبط بزيادة خطر الوفاة، بل أن البروتينات الحيوانية قد توفر فوائد وقائية ضد الوفيات المرتبطة بالسرطان.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، شملت الدراسة تحليل بيانات 16,000 بالغ، حيث لم يجد الباحثون أي صلة بين استهلاك البروتين الحيواني أو النباتي وزيادة خطر الوفاة بأي سبب.
وأظهرت النتائج "انخفاضاً متواضعاً لكنه ملحوظ" في وفيات السرطان لدى من يتناولون البروتين الحيواني، بينما كان تأثير البروتين النباتي "ضئيلاً" في هذا الجانب. وجاء في البيان الصحفي للجامعة: "إلى جانب الأدلة السريرية التي تم جمعها على مدى عقود، تدعم النتائج إدراج البروتينات الحيوانية كجزء من نمط غذائي صحي".
أكد ستيوارت فيليبس، المشرف على البحث، أن الدراسة تقدم "وضوحاً مهماً" لمن يسعى لاتخاذ قرارات غذائية مستنيرة، قائلاً: "هناك الكثير من الارتباك حول البروتين... هذه الدراسة تضيف الوضوح". كما أوضح الباحث الرئيسي ياني بابانيكولاو أن "الأطعمة البروتينية الحيوانية والنباتية تعزز الصحة وتطيل العمر" عند تحليل البيانات السريرية والرصدية معاً.
نشرت الدراسة في مجلة " Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism"، مؤكدةً أن الأساليب العلمية الدقيقة المستخدمة ساعدت في تقديم صورة دقيقة عن عادات الأكل طويلة المدى.