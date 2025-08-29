مفاجأة سارة لمحبي اللحوم.. دراسة: البروتينات الحيوانية قد تحمي من السرطان

وأظهرت النتائج "انخفاضاً متواضعاً لكنه ملحوظ" في وفيات السرطان لدى من يتناولون البروتين الحيواني، بينما كان تأثير البروتين النباتي "ضئيلاً" في هذا الجانب. وجاء في البيان الصحفي للجامعة: "إلى جانب الأدلة السريرية التي تم جمعها على مدى عقود، تدعم النتائج إدراج البروتينات الحيوانية كجزء من نمط غذائي صحي".