من 100 إلى 500 مليون.. قفزة عالمية كبرى لمرضى السكري في 40 عاماً

وقام الباحثون بتحليل البيانات من 184 دولة التي تم جمعها بين عامي 1990 و2018، وسحبوا الإحصاءات من قواعد بيانات الصحة العامة، والدراسات السابقة، والسجلات الديموغرافية للسكان، ووجد الفريق أن النظام الغذائي السيئ يمكن أن يمثل ما يصل إلى 14.1 مليون حالة مرض السكري من النوع 2 التي تم تحديدها في عام 2018، وهو ما يمثل نحو 70% من التشخيصات الجديدة على مستوى العالم.