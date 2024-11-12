على الجانب الأيمن أم الأيسر؟.. ما هي وضعيات النوم الأفضل للحفاظ على صحة القلب؟

وفي بعض الأحيان تكون آثار قلة النوم أقل وضوحًا، إذ يمكن أن يؤثر على الحالة المزاجية مثلاً، مما يؤدي إلى القلق والاكتئاب أو يزيدهما سوءًا، وهما من العوامل المسببة لأمراض القلب، حسب الطبيبة، التي أكدت أن الإنسان يحتاج بين سبع وتسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة. تقول "سالاس": "حتى 15 دقيقة إضافية من النوم، يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا".