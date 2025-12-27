"النمر": تناول الأم للوجبات السريعة أمام أطفالها يرسل رسائل صحية متناقضة ويضعف سلوكهم الغذائي

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن الأم التي تُكثر من تناول الوجبات السريعة أمام أطفالها الصغار، ثم تطلب منهم الاهتمام بصحتهم، تُرسل إليهم رسائل متناقضة تؤثر سلبًا على سلوكهم الغذائي.
وأوضح أن القدوة الغذائية السلبية تكون في كثير من الأحيان أقوى أثرًا من أي نصيحة طبية أو معلومات صحية يتلقاها الأطفال في المدرسة أو من الطبيب، مشيرًا إلى أن السلوك اليومي للأسرة يلعب الدور الأبرز في ترسيخ العادات الغذائية لدى الأبناء.
وشدد النمر على أن من حق الأطفال على ذويهم أن يكونوا قدوة حسنة لهم في أنماط التغذية، أو على الأقل عدم تعويدهم وتطبيعهم على العادات الغذائية السيئة التي قد تنعكس على صحتهم مستقبلًا.