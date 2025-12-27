"النمر": تناول الأم للوجبات السريعة أمام أطفالها يرسل رسائل صحية متناقضة ويضعف سلوكهم الغذائي

وأوضح أن القدوة الغذائية السلبية تكون في كثير من الأحيان أقوى أثرًا من أي نصيحة طبية أو معلومات صحية يتلقاها الأطفال في المدرسة أو من الطبيب، مشيرًا إلى أن السلوك اليومي للأسرة يلعب الدور الأبرز في ترسيخ العادات الغذائية لدى الأبناء.