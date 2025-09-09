من المعلومات الجافة إلى قصر الذاكرة.. خبراء: 3 حيل بسيطة تجعلك لا تنسى بسهولة

ويقول التقرير: رغم أن الذاكرة القوية نعمة، فإنها قد تتحول إلى عبء ثقيل، كما حدث مع امرأة تُدعى "جيل برايس"، التي أصيبت باضطراب الذاكرة المفرطة، فلم تنسَ أي تفصيلة منذ سن المراهقة، وهو ما تصفه بأنه فيلم دائم في رأسها يرهقها عاطفيًا.