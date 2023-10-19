"منظمة الصحة العالمية" توصي بتلقيح الفئات الأكثر ضعفًا بلقاح الإنفلونزا

وقال أدهانوم إن النظام الصحي في السودان كان هشًا قبل اندلاع الصراع الجاري في منتصف إبريل الماضي، وقد وصل الآن إلى نقطة الانهيار، وقد توقفت 70 % من المرافق الطبية عن العمل، والناس تموت بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى الرعاية الصحية، مع التفشي السريع لوباء الكوليرا، إضافة إلى الملاريا وحمى الضنك والحصبة، كما يحتاج إلى نصف مليون شخص للمساعدات الطبية العاجلة في دارفور، فضلاً عن تضامن المجتمع الدولي وتوفير تمويل الاستجابة.