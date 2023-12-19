من أجل قراءة صحيحة.. طبيب يكشف 4 أخطاء نرتكبها عند قياس ضغط الدم
كشف الطبيب الروسي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، عن أربعة أخطاء يقع فيها الأشخاص الذين يقيسون مستوى ضغط دمهم؛ بسبب استخدامهم لجهاز قياس الضغط بصورة خاطئة.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، فالأخطاء التي يقع فيها الأشخاص عند قياس مستوى ضغط الدم، هي:
عدم مراعاة الحالة النفسية
يشير الطبيب إلى أنه يجب قبل قياس مستوى ضغط الدم، الجلوس هادئًا لمدة خمس دقائق، والتفكير خلالها في شيء جيد ومفيد.
تناول الشاي والقهوة
كما لا يُنصح بتناول الشاي الأخضر والقهوة قبل قياس مستوى الضغط، لأنهما يؤثران في النتيجة.
عدم مراعاة حالة المعدة والمثانة
ينصح "مياسنيكوف" بقياس مستوى ضغط الدم والمثانةُ فارغة وليس بعد تناول الطعام مباشرة؛ بل بعد مضي فترة على ذلك.
الوضعية الخطأ للذراع والساقين
يشير "مياسنيكوف" إلى ضرورة قياس مستوى ضغط الدم بوضعية مناسبة؛ فمثلًا يُنصح بقياسه والشخص جالس بهدوء على كرسي ويستند على ظهره وعدم عقد الساقين. لأنه في حالة عقد الساقين يمكن أن يسبب ذلك ارتفاع مؤشر ضغط الدم بمقدار 10 ملم عمود زئبق.
ووفقًا له، يجب أن تكون القدمان على الأرض والذراع المركب عليها الجهاز على طاولة ارتفاعها على مستوى القلب.