من أجل قراءة صحيحة.. طبيب يكشف 4 أخطاء نرتكبها عند قياس ضغط الدم

يشير "مياسنيكوف" إلى ضرورة قياس مستوى ضغط الدم بوضعية مناسبة؛ فمثلًا يُنصح بقياسه والشخص جالس بهدوء على كرسي ويستند على ظهره وعدم عقد الساقين. لأنه في حالة عقد الساقين يمكن أن يسبب ذلك ارتفاع مؤشر ضغط الدم بمقدار 10 ملم عمود زئبق.