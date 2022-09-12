خبراء يكشفون الأضرار.. السجائر الإلكترونية تسبب عواقب مزمنة

ورصد الباحثون لدى بعض المشاركين في الدراسة وفق "روسيا اليوم" وجود تليف وأضرار في المجاري التنفسية، كتلك التي تنجم عن استنشاق المواد الكيميائية، ولاحظ الباحثون تحسنًا طفيفًا لدى المرضى الذين أقلعوا عن تدخين السجائر الإلكترونية مدة 1-4 سنوات، مع بقاء الندب. وبعد إجراء فحص معمق للمشاركين في هذه الدراسة، اكتشف الباحثون لديهم التهاب القصيبات التضيقي الناجم عن تليف الشعب الهوائية، كما اكتشفوا لدى 75 بالمائة منهم علامات انتفاخ رئوي خفيف؛ لأنهم كانوا سابقًا يدخنون السجائر التقليدية.