كم فنجان في اليوم؟ خبيرة تكشف معيار شرب القهوة يوميًا

وحسب "روسيا اليوم"، تشير الخبيرة في مقابلة مع موقع "Life.ru" الاخباري، إلى أن مشروب القهوة لن يضر الجسم إذا عرفنا معايير تناوله، أي يجب ألا تزيد كمية الكافيين التي يتناولها الشخص في اليوم عن 400 ملغم، وهذا يعادل 4 فناجين من القهوة.