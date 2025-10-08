"الصحي السعودي" يصحّح مفهوماً شائعًا: أجهزة الفحص المنزلي لا تُشخّص السكري

وأوضح المركز أن الاعتماد على أجهزة قياس السكر المنزلية أو أجهزة الاستشعار بين الخلايا لا يُعد وسيلة صحيحة لتشخيص المرض، وإنما هي أدوات لمتابعة مستويات السكر فقط، وليست بديلاً عن الفحوصات المخبرية.