"الصحي السعودي" يصحّح مفهوماً شائعًا: أجهزة الفحص المنزلي لا تُشخّص السكري

في توضيح توعوي جديد، حذر المجلس الصحي السعودي ممثلًا في "المركز الوطني للسكري" من مفهوم خاطئ شائع بين كثيرين، يتعلق باستخدام أجهزة الفحص المنزلي لتشخيص داء السكري.
وأوضح المركز أن الاعتماد على أجهزة قياس السكر المنزلية أو أجهزة الاستشعار بين الخلايا لا يُعد وسيلة صحيحة لتشخيص المرض، وإنما هي أدوات لمتابعة مستويات السكر فقط، وليست بديلاً عن الفحوصات المخبرية.
وشدد على أن التشخيص الدقيق لداء السكري يتطلب الذهاب إلى المختبر وسحب عينة من الدم، ليتم فحصها بالطرق العلمية المعتمدة والموثوقة.
هذا التوضيح ضمن حملة المركز لتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بداء السكري، ورفع الوعي بأهمية التشخيص المبكر والدقيق، تجنبًا لأي قرارات علاجية أو صحية غير مبنية على أسس علمية صحيحة.