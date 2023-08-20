ماذا يجري في أمعائك؟ "كبسولة ذكية مبتكرة" تغوص للتشخيص والعلاج!

وتشير مجلة Nature إلى أن ابتكار هذه الكبسولة التي حجمها لا يزيد على حجم ثمرة العنبية الآسية، يمكن أن يحدث ثورة في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي؛ لأنها أول تكنولوجيا يمكن بلعها وقادرة على اكتشاف الجزيئات البيولوجية الأساسية التي تشير إلى الأمراض وتبلّغ عنها في الوقت الفعلي، فستبلغ هذه الكبسولة عن وجود غاز أكسيد النتريك ومشتقات كبريتيد الهيدروجين التي تعتبر مؤشرًا مهمًا للالتهابات المرتبطة بأمراض الأمعاء.