دراسات عدة أثبتت إيجابيته على الصحة.. هذا ما يفعله صيام شهر رمضان بالجسم

وأضافت: "مع ذلك، فلمجرد أنك صائم لأكثر من 12 ساعة، لا يعني أنك تضمن فقدان الوزن. هناك ما يُعرف بمفارقة رمضان؛ حيث يزداد وزن الناس غالبًا على الرغم من الصيام طوال اليوم. اعتمادًا على ما تأكله ومقداره ومدة تناولك للطعام طوال الليل، فقد يدفعك صيامك إلى تناول وليمة غير صحية تُبطل فوائده. ولتجنب ذلك، من المفيد تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبقوليات أثناء توقيت وجباتك، بدلًا من تناول الطعام لفترة غير محدودة؛ مما قد يحرمك أيضًا من ساعات من النوم".