المستقلبات وأحماض أوميغا .. اكتشاف بيولوجي يفسر الشعور بالتعب المستمر

وقال الدكتور طارق فقيه، خبير اضطرابات النوم في المستشفى، إن النظام الغذائي والعوامل الجينية قد يلعبان دوراً محورياً في هذه الحالة، مؤكداً أن فهم هذه العلامات يفتح الباب أمام وسائل تشخيص وعلاج جديدة.