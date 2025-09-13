المستقلبات وأحماض أوميغا .. اكتشاف بيولوجي يفسر الشعور بالتعب المستمر

أظهرت دراسة حديثة أُجريت في مستشفى بريغهام والنساء بمدينة بوسطن أن الشعور بالتعب المزمن قد يكون له أساس بيولوجي يتجاوز العوامل النفسية مثل القلق والاكتئاب.
وأوضح الباحثون أن بعض المصابين يعانون من اضطراب "النعاس المفرط أثناء النهار" الذي يدفعهم للنوم طويلاً ليلاً والعودة للنوم نهاراً بشكل متكرر.
وبعد تحليل عينات دم لنحو ستة آلاف شخص، حدد الفريق سبعة مستقلبات طبيعية ترتبط مباشرة بهذا الاضطراب، بينها جزيئات تؤثر في جودة النوم وتختلف تأثيراتها بين الجنسين.
وقال الدكتور طارق فقيه، خبير اضطرابات النوم في المستشفى، إن النظام الغذائي والعوامل الجينية قد يلعبان دوراً محورياً في هذه الحالة، مؤكداً أن فهم هذه العلامات يفتح الباب أمام وسائل تشخيص وعلاج جديدة.
وأظهرت النتائج أن أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 ترتبط بانخفاض خطر النعاس المفرط، بينما ارتبطت مركبات مثل التيرامين الموجود في الأطعمة المخمرة بزيادة التعب واضطراب النوم، خصوصاً لدى الرجال.
كما أشارت الدراسة إلى دور هرمونات مثل البروجسترون في تنظيم النوم عبر علاقتها بإنتاج الميلاتونين.
وأكد الباحثون أن الخطوة المقبلة ستكون إجراء تجارب سريرية لبحث ما إذا كان إدخال أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 في النظام الغذائي يساعد على تقليل هذه الاضطرابات.
ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة eBioMedicine، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن".