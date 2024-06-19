"سعود الطبية" تنصح المصابين بالأنيميا المنجلية بشرب كميات كافية من الماء وتجنُّب الضغوط اليومية

وفي التفاصيل، عرضت المدينة الطبية في "إنفوجراف" على منصة "إكس"، به نصائح للوقاية من الأنيميا المنجلية، أبرزها الالتزام بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج، واستشارة الطبيب قبل الحمل في حال كان أحد الزوجين حاملَين للمرض.