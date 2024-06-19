"سعود الطبية" تنصح المصابين بالأنيميا المنجلية بشرب كميات كافية من الماء وتجنُّب الضغوط اليومية

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن الأنيميا المنجلية مرض وراثي، ينتج منه نقص نسبة الأكسجين في الجسم؛ ما يؤدي إلى تباطؤ أو منع نقل الدم والأكسجين للجسم.
وفي التفاصيل، عرضت المدينة الطبية في "إنفوجراف" على منصة "إكس"، به نصائح للوقاية من الأنيميا المنجلية، أبرزها الالتزام بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج، واستشارة الطبيب قبل الحمل في حال كان أحد الزوجين حاملَين للمرض.
ونصحت المصابين بالأنيميا المنجلية بشرب كميات كافية من الماء، والرياضة المنتظمة لتقليل التعرض لنوبات الألم، وتجنب التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة، والراحة وتجنب الضغوط اليومية، وتناول حمض الفوليك الذي يساعد على علاج حالات فقر الدم، وعدم تناول الأدوية إلا بوصفة طبية.