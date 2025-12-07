تحذير طبي: الإفراط في تدفئة الأطفال يُضعف عظامهم ويهدد مناعتهم في الشتاء

حذّر تقرير صحي من مخاطر المبالغة في تدفئة الأطفال خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن الإفراط في إلباسهم طبقات ثقيلة قد يؤثر سلبًا على نمو العظام، ويضعف المناعة، ويضر بصحة الجلد، رغم نوايا الأهل الطيبة في حمايتهم من البرد.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "Times Now"، فإن الملابس الثقيلة والمقيدة للحركة مثل السترات الضخمة والأوشحة المشدودة، تقلل من راحة الطفل أثناء اللعب، وتحدّ من نشاطه البدني، ما يؤثر على تحفيز الهيكل العظمي الذي يحتاج إلى حركة مستمرة ليزداد صلابة وقوة.
وأشار التقرير إلى أن قلة الحركة في الشتاء، مع تراجع التعرض لأشعة الشمس، يقلل إنتاج فيتامين "د"، الضروري لامتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، ودعم جهاز المناعة.
كما حذر الأطباء من أن الجمع بين قلة النشاط والتدفئة المفرطة قد يؤدي إلى مشكلات جلدية، مثل التهابات ناتجة عن التعرق الزائد، وعدوى بكتيرية أو فطرية، إضافة إلى العصبية وعدم الارتياح لدى الطفل.
وينصح التقرير باختيار طبقات خفيفة ومرنة من القطن، مع ملابس قابلة للإزالة، والسماح بنشاط خارجي يومي لا يقل عن 15 إلى 20 دقيقة، مع مراقبة علامات فرط التدفئة كاحمرار الوجه والتعرق، وتخفيف الملابس فورًا عند ظهورها، إلى جانب التغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د"، والترطيب المنتظم للجلد.