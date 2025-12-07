تحذير طبي: الإفراط في تدفئة الأطفال يُضعف عظامهم ويهدد مناعتهم في الشتاء

وينصح التقرير باختيار طبقات خفيفة ومرنة من القطن، مع ملابس قابلة للإزالة، والسماح بنشاط خارجي يومي لا يقل عن 15 إلى 20 دقيقة، مع مراقبة علامات فرط التدفئة كاحمرار الوجه والتعرق، وتخفيف الملابس فورًا عند ظهورها، إلى جانب التغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د"، والترطيب المنتظم للجلد.