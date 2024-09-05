الأطعمة فائقة المعالجة.. الخطر الخفي وراء النوبات القلبية والسكتات الدماغية

ونشرت نتائج الدراسة على موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن صحيفة "ذي صن" حيث أكدت أن الأطعمة فائقة المعالجة، التي تشمل المشروبات المحلاة بالسكر واللحوم المصنعة، ترتبط بشكل خاص بزيادة أخطار الإصابة بهذه الأمراض.