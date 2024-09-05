الأطعمة فائقة المعالجة.. الخطر الخفي وراء النوبات القلبية والسكتات الدماغية

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "The Lancet Regional Health – Americas" عن خطورة الأطعمة فائقة المعالجة (UPF) وتأثيرها الكبير على صحة القلب.
وأظهرت الدراسة، التي أُجريت بدعم من مراجعة منهجية وتحليل تلوي، أن استهلاك هذه الأطعمة يزيد بشكل ملحوظ من أخطار الإصابة بأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية.
ونشرت نتائج الدراسة على موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن صحيفة "ذي صن" حيث أكدت أن الأطعمة فائقة المعالجة، التي تشمل المشروبات المحلاة بالسكر واللحوم المصنعة، ترتبط بشكل خاص بزيادة أخطار الإصابة بهذه الأمراض.
من جهة أخرى، أظهرت النتائج أن بعض الأطعمة مثل الزبادي والحلويات القائمة على منتجات الألبان، وأيضاً بعض الوجبات الخفيفة المالحة، قد ترتبط بمخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
إلى ذلك، كشفت الدراسة أن الاستهلاك العالي للأطعمة فائقة المعالجة يجب التقليل منه بشكل كبير، مع التركيز على الحد من المشروبات الغازية واللحوم المصنعة التي تُعد الأكثر ضرراً.