النمر: الفيب وأكياس النيكوتين ليست وسائل فعّالة للإقلاع وتؤدي للاستخدام المزدوج مع السجائر

حذّر الدكتور خالد النمر من الاعتماد على السجائر الإلكترونية (الفيب) وأكياس النيكوتين المعروفة بـ«الظروف» بوصفها وسائل للإقلاع عن التدخين، مؤكدًا أنها ليست حلولًا فعّالة، وغالبًا ما تتحول إلى مدخل للتدخين بدلًا من وسيلة للتوقف عنه.
وأوضح النمر أن استخدام هذه البدائل قد يقود إلى ما يُعرف بـالاستخدام المزدوج، حيث يستمر الشخص في تدخين السجائر التقليدية إلى جانب الفيب أو أكياس النيكوتين، ما يضاعف المخاطر الصحية بدل الحد منها.
وأشار إلى أن الاعتماد على هذه المنتجات دون إشراف طبي أو خطة علاجية واضحة قد يعزز الإدمان على النيكوتين، داعيًا إلى اللجوء إلى البرامج العلاجية المعتمدة طبيًا للإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن الممارسات التي قد تعطي شعورًا زائفًا بالأمان الصحي.