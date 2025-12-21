النمر: الفيب وأكياس النيكوتين ليست وسائل فعّالة للإقلاع وتؤدي للاستخدام المزدوج مع السجائر

وأشار إلى أن الاعتماد على هذه المنتجات دون إشراف طبي أو خطة علاجية واضحة قد يعزز الإدمان على النيكوتين، داعيًا إلى اللجوء إلى البرامج العلاجية المعتمدة طبيًا للإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن الممارسات التي قد تعطي شعورًا زائفًا بالأمان الصحي.