الدجاج أم السلمون؟.. تعرّف على الخيار الأفضل لصحتك

وأظهرت المقارنة أن صدر الدجاج يحتوي على سعرات أقل وبروتين أعلى، حيث يوفر 187 سعرة حرارية و33 غرامًا من البروتين لكل 100 غرام، مقابل 206 سعرات و22 غرامًا من البروتين في السلمون، مما يجعله خيارًا مفضلًا لمن يسعون إلى خسارة الوزن أو بناء العضلات.