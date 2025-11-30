الدجاج أم السلمون؟.. تعرّف على الخيار الأفضل لصحتك

في خطوة لافتة، كشفت بيانات غذائية فروقًا مهمّة بين الدجاج والسلمون، رغم كونهما من أبرز مصادر البروتين في الأنظمة الغذائية الصحية.
وأظهرت المقارنة أن صدر الدجاج يحتوي على سعرات أقل وبروتين أعلى، حيث يوفر 187 سعرة حرارية و33 غرامًا من البروتين لكل 100 غرام، مقابل 206 سعرات و22 غرامًا من البروتين في السلمون، مما يجعله خيارًا مفضلًا لمن يسعون إلى خسارة الوزن أو بناء العضلات.
في المقابل، يتفوّق السلمون بمحتواه العالي من أحماض أوميغا-3 الداعمة لصحة القلب، بالإضافة إلى فيتامين D وB12، فيما يتميّز الدجاج بنسبة أعلى من فيتامين B3 (النياسين) المفيد للهضم والأعصاب.
ورغم أن السلمون يحتوي على دهون أكثر، إلا أنها تُعد صحية، على عكس الدهون المشبعة الموجودة في أجزاء الدجاج الدهنية مثل الفخذين والأجنحة.
ويؤكد خبراء التغذية أن التنويع بين المصادر هو الخيار الأفضل، حيث توصي جمعية القلب الأميركية بتناول حصتين على الأقل أسبوعيًا من الأسماك الدهنية.
وينصح باستشارة مختص غذائي في حال وجود أمراض مزمنة أو حمل أو استخدام أدوية، لضمان توافق النظام الغذائي مع الاحتياجات الصحية الفردية.