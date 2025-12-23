الخضيري يوصي بتمرين بسيط لتقوية الركبة وتخفيف آلامها

وبيّن الخضيري أن التمرين يُؤدّى أثناء الجلوس، من خلال رفع الساق إلى الأعلى ثم إنزالها، مع البدء بـ 10 مرات ثم زيادتها إلى 20 مرة، وكلما زاد العدد كان ذلك أفضل، لافتًا إلى إمكانية استخدام أثقال خفيفة بوزن 1 كجم توضع على القدم أثناء أداء التمرين.