الخضيري يوصي بتمرين بسيط لتقوية الركبة وتخفيف آلامها

أوضح الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في المسرطنات، أن هناك تمرينًا بسيطًا يمكن أن يسهم في تقوية الساقين وتخفيف آلام الركبة، إلى جانب دعم الأربطة المحيطة بالمفصل والمساعدة في تقليل الاحتكاك وحماية المفاصل.
وبيّن الخضيري أن التمرين يُؤدّى أثناء الجلوس، من خلال رفع الساق إلى الأعلى ثم إنزالها، مع البدء بـ 10 مرات ثم زيادتها إلى 20 مرة، وكلما زاد العدد كان ذلك أفضل، لافتًا إلى إمكانية استخدام أثقال خفيفة بوزن 1 كجم توضع على القدم أثناء أداء التمرين.
وأشار إلى أن المواظبة على هذا التمرين تساعد على تقوية عضلات الساقين، وتعزيز ثبات الركبة، ودعم الأربطة المحيطة بها، ما يخفف الألم والاحتكاك ويسهم في تحسين صحة المفاصل بشكل عام.