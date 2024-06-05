6 إرشادات صحية لمرضى الكلى في الحج بتوقيع "صحي المدينة"

وشدَّد في إنفوجرافيك له، على مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى عند حدوث أيّ أضرارٍ بالجسم، مثل النزلات المعوية أو عدوى المسالك البولية، وتجنُّب التعرُّض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة؛ منعاً لفقدان السوائل والأملاح من الجسم، وعدم الإكثار من تناول اللحوم والبروتينات حتى لا تؤثر في وظيفة الكليتين.