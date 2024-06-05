6 إرشادات صحية لمرضى الكلى في الحج بتوقيع "صحي المدينة"

نصح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، حجاج بيت الله الحرام من مرضى الكلى، باتباع مجموعة الإرشادات الصحية؛ تيسيراً لهم وتجنُّباً للتعرُّض لمضاعفات.
وأوضح "صحي المدينة" أن مراجعة الطبيب ضرورية؛ للتأكد من إمكانية أداء الفريضة، ومعرفة الإرشادات اللازمة.
ودعا تحت عنوان "صحتك في الحج"، إلى حرص مريض الفشل الكلوي على الغسيل الكلوي في فترة الحج بشكلٍ دوري، وحمل الأدوية الموصوفة، وحفظها في مكانٍ مناسبٍ يسهل الوصول إليه.
وشدَّد في إنفوجرافيك له، على مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى عند حدوث أيّ أضرارٍ بالجسم، مثل النزلات المعوية أو عدوى المسالك البولية، وتجنُّب التعرُّض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة؛ منعاً لفقدان السوائل والأملاح من الجسم، وعدم الإكثار من تناول اللحوم والبروتينات حتى لا تؤثر في وظيفة الكليتين.