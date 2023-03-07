كيف تتخلص من النسيان؟ حلول بسيطة و8 مؤشرات تقودك لزيارة الطبيب

وتضيف "هانية": "لكن هناك مؤشرات لا يُستهان بها عن مشاكل في الذاكرة أو الدماغ بشكل عام، تستدعي زيارة عاجلة لطبيب مختص في علم الأعصاب وهي: "تكرار النسيان أو التيه أو الالتباس، نسيان الكلمات والأرقام وأسماء أفراد العائلة، عدم معرفة الألوان رغم سلامة العينين كأن يرى الشخص اللون الأحمر أزرق، صعوبة الإدراك المكاني، عدم القدرة على التركيز والتواصل بشكل جيد، عدم تمييز الفترات الزمنية في اليوم، فقدان الرغبة في القيام بمهارات سابقة، تقلبات مزاجية أو عدوانية"؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".