كيف تتخلص من النسيان؟ حلول بسيطة و8 مؤشرات تقودك لزيارة الطبيب

تعتبر الذاكرة واحدةً من الوظائف الدماغية التي يجب أن نوليها الاهتمام الكافي حتى تكون قوية على المدى القريب والبعيد.
وعن أسباب النسيان الشائع، تقول هانية فوداد الأخصائية النفسية بأحد مراكز الصحة العقلية: "في ظل نمط الحياة المتسارع والاستخدام المفرط للتكنولوجيا وتعرض الأفراد للضغط النفسي، يكون النسيان لبعض الأمور مثل المفاتيح أو موعد ما، مرتبطًا بالذاكرة قصيرة المدى، وتختفي حالة النسيان هذه بمجرد التخلص من الإرهاق والضغط النفسي وتحسين النوم واتباع نظام غذائي صحي".
وتضيف "هانية": "لكن هناك مؤشرات لا يُستهان بها عن مشاكل في الذاكرة أو الدماغ بشكل عام، تستدعي زيارة عاجلة لطبيب مختص في علم الأعصاب وهي: "تكرار النسيان أو التيه أو الالتباس، نسيان الكلمات والأرقام وأسماء أفراد العائلة، عدم معرفة الألوان رغم سلامة العينين كأن يرى الشخص اللون الأحمر أزرق، صعوبة الإدراك المكاني، عدم القدرة على التركيز والتواصل بشكل جيد، عدم تمييز الفترات الزمنية في اليوم، فقدان الرغبة في القيام بمهارات سابقة، تقلبات مزاجية أو عدوانية"؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".
وتوضح الأخصائية النفسية أنه يجب مراعاة تَراجع ذاكرتنا مع تقدمنا في السن، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الجينات وأسلوب حياتنا، وهي عوامل تلعب دورًا كبيرًا في اضطراب الذاكرة؛ حيث من المتوقع أن تزيد نسبة النسيان لدى الأشخاص في: "عمر 65 بنسبة 5%، وعمر 80 بنسبة 25%، وعمر 90 بنسبة 80%".