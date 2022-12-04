"أطعمة ملوثة بكورونا".. تحذير خاص من البروكلي والتوت وهذا ما عليك فعله

وتباينت النتائج، حيث أظهرت معظم الأطعمة التي تم اختبارها انخفاضًا ملحوظًا في مستويات التلوث بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأولى، وبالنسبة للفلفل والخبز واللحوم والأجبان، تم اكتشاف الفيروس المعدي لعدة أيام في ظل بعض الظروف، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".