الشاي بالسكر.. بين المتعة والطاقة السريعة وخطر الأمراض المزمنة

حذّرت الدكتورة يكاتيرينا تيتوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والمحاضِرة بجامعة بيروغوف الطبية، من الإفراط في تناول الشاي المحلّى بالسكر، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة استهلاك السكر بشكل مفرط، وما يترتب عليه من مشكلات صحية.
ووفقًا لموقع غازيتا. رو الروسي، أكدت تيتوفا أن الإفراط في تناول السكر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، والنوع الثاني من داء السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن رفع محتوى السعرات الحرارية في الشاي. وأوضحت أن الكمية اليومية الموصى بها للبالغين لا ينبغي أن تتجاوز 25 غرامًا، أي ما يعادل 5 إلى 6 ملاعق صغيرة، سواء من السكر الطبيعي أو المضاف إلى الأطعمة، مشددة على أن الأفضل هو تقليل الكمية أو تجنبها تمامًا.
ومع ذلك، أشارت الطبيبة إلى أن للشاي المحلّى بالسكر جانبًا إيجابيًا، إذ يمكن لكمية صغيرة منه تحسين الطعم وتشجيع الشخص على شرب المزيد من السوائل يوميًا، إضافة إلى منحه دفعة سريعة من الطاقة، وهو ما قد يكون مفيدًا في حالات العمل البدني أو الذهني الشاق الذي يسبب انخفاضًا في مستوى سكر الدم.
وأضافت تيتوفا أن تناول الشاي المحلّى بالسكر قد يكون مناسبًا في حالات نقص سكر الدم أو بعد ممارسة التمارين البدنية المكثفة لاستعادة مخزون الغلايكوجين في العضلات، لكن ذلك يجب أن يتم باعتدال بحيث لا تتجاوز الكمية الإجمالية المسموح بها في النظام الغذائي. كما شددت على ضرورة توخي الحذر لدى مرضى السكري أو مقاومة الأنسولين، مع مراقبة مستوى السكر في الدم عند تناوله.