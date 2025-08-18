الشاي بالسكر.. بين المتعة والطاقة السريعة وخطر الأمراض المزمنة

ووفقًا لموقع غازيتا. رو الروسي، أكدت تيتوفا أن الإفراط في تناول السكر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، والنوع الثاني من داء السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن رفع محتوى السعرات الحرارية في الشاي. وأوضحت أن الكمية اليومية الموصى بها للبالغين لا ينبغي أن تتجاوز 25 غرامًا، أي ما يعادل 5 إلى 6 ملاعق صغيرة، سواء من السكر الطبيعي أو المضاف إلى الأطعمة، مشددة على أن الأفضل هو تقليل الكمية أو تجنبها تمامًا.