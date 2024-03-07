خبيرة تغذية: هذه الأغذية تخلصك من دهون البطن بشكل أسرع

وأضافت: "بينما تسبب الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض ارتفاعًا كبيرًا في نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى تخزين الدهون، فإن الحبوب الكاملة المليئة بالألياف والبروتين تعمل على تثبيت نسبة السكر في الدم لساعات، وتؤكد التجارب السريرية أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الحبوب الكاملة تعمل على تحسين استجابة الأنسولين، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وقمع الشهية، وزيادة حرق السعرات الحرارية أثناء عملية الهضم مقارنة بالحبوب المكررة".