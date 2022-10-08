مع بداية الخريف.. لماذا تكثر الإصابة بمرض العطس؟

تتميّز الفترة التي تمتد من نهاية الصيف وبداية الخريف بتغيرات بيئية كبيرة، وهذا التحول بالتحديد هو الذي يجعل الناس أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض، هذا يعني أن انخفاض درجة الحرارة ليس هو السبب المباشر لنزلات البرد أو الزكام، فمع برودة الطقس، تكون لديك ظروف أفضل لتنمو البكتيريا والفيروسات وتتكاثر، إضافة إلى فيروس الإنفلونزا الذي ينتشر في الطقس الأكثر برودة وجفافاً.. وهي الظروف التي تسود عادة في فصل الخريف، وفي حين أن الشتاء يكون أكثر برودة بالتأكيد، إلا أنه في أجزاءٍ كثيرة من العالم يكون أيضاً أكثر رطوبة.